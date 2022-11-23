2022/11/23 | 18:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 2HKXzoVHMXY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة تنعي إبنها جرّاء عمليّات التعذيب في أحد سجون البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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