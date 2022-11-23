السوداني ينهي زيارته الرسمية للكويت

2022/11/23 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة

بغداد، بعد أن أنهى زيارة رسمية إلى

دولة الكويت استغرقت ساعات، تخللتها

سلسلة من اللقاءات والمباحثات.

وذكر بيان لمكتب السوداني، وتل

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