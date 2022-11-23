رشيد وبلاسخارات يبحثان ملف السيادة ويؤكدان على احترامها

2022/11/23 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد ،

اليوم الاربعاء، مع الممثلة الخاصة

للأمين العام للأمم المتحدة جينين

بلاسخارت ملف السيادة العراقية، فيما

اكد الجانبان على احترامها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجم

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