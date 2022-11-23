العراق والكويت يؤكدان على رفع التعاون البرلماني والحكومي

2022/11/23 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، مع رئيس مجلس الأمّة الكويتي

أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، على رفع

التعاون البرلماني والحكومي والمجتمعي

بين العراق والكويت.

وذكر بيان لمكتب السوداني، وتلقته

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