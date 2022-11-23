2022/11/23 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب الياباني على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة الفريقين على أرض استاد خليفة الدولي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

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