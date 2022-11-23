وزير العمل يعلن البدء بتقاطع بيانات المتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية واطلاق الملحق الثاني للوجبة الثامنة

2022/11/23 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الأربعاء، البدء بعملية تقاطع البيانات للمتقدمين الجدد للشمول بالحماية الاجتماعية الذين بلغ عددهم مليونين و734 ألفا و31، داعيا جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات القطاع الخاص للتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية لاكمال تقاطع البيانات باسرع وقت ممكن.وقال الأسدي في مؤتمر صحفي […]

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