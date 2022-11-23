لإجراء التعداد السكاني.. تعهد نيابي بتخصيص ميزانية للاحصاء في موازنة 2023

2022/11/23 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعهدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي النيابية، اليوم الاربعاء، بتخصيص ميزانية للجهاز المركزي للاحصاء في موازنة 2023 لإجراء التعداد السكاني في البلاد.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان أن “لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي برئاسة بدرية ابراهيم وحضور اعضاءها، استضافت مدير الجهاز الوطني للاحصاء في وزارة التخطيط اليوم الاربعاء”.

وبحسب البيان، “ناقشت الاستضافة معوقات ومعالجات الاستجابة السريعة للبيانات من قبل الجهات التي تمتنع عن الاجابة والحصول على تلك البيانات ، ومواكبة التطورات الحديثة وتكييف تشريع قانون الاحصاء والنظم والمعلومات الجغرافية بما ينسجم والتقدم الحاصل في هذا المجال من اساليب توثيق رقمية وتكييفها في اطار الحوكمة الالكترونية وتأسيس قاعدة بيانات وطنية تشمل كل العناوين والقاطاعات تحت مظلة احصائية رصينة ، سيما وان العراق يعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة وفي طليعة من اجرى الاحصاءات وتسجيل البيانات عام “١٩٢٧.

وتابع البيان، “كما وبحثت الاستضافة منحة البنك الدولي لجهاز الاحصاء والموانع التي تعترض تسلم مبالغ المنح المالية ورفد وزارة التخطيط بكل مايلزم لاجراء المسح والاحصاء والتعداد، واشكالية اضافة وحذف البيات الذي يعد متاخرا وبطيئا بسبب البيروقراطية الادارية” .

وتعهدت اللجنة في ختام الاستضافة، “بدعم الجهاز المركزي للاحصاء بالسعي لتضمين الموازنة العامة الاتحادية ميزانية تخصص لهذا الجهاز لاجراء التعداد السكاني بالتنسيق والتعاون مع كل من اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية ، فضلا عن مناقشة تعديلات مشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن ذي الرقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٨”.

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