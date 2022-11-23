2022/11/23 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة التربية النيابية اليوم الاربعاء، ان المناهج الدراسية في العراق تعتبر من المناهج الاقوى على صعيد الدول العربية.

واستضافت اللجنة بحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان وفد من وزارة التربية حيث ناقش المجتمعون جملة من المواضيع التي تخص الواقع التربوي ومن اهمها موضوع التخصيصات المقترحة لطباعة الكتب المدرسية في موازنة وزارة التربية ومقارنتها مع الموازنات السابقة لطباعة الكتب ، و المطابع الحكومية والاهلية التي احيلت اليها الكتب وتحديد المطابع المتلكئة والاجراءات القانونية المتخذة بحقهم، فضلا عن مناقشة موضوع المناهج الدراسية وآلية تكييفها وقرار الرجوع الى نظام العلمي والادبي.

من جانبها بينت لجنة التربية النيابية ان المناهج الدراسية في العراق تعتبر من المناهج الاقوى على صعيد الدول العربية من حيث الرصانة العلمية وعلية يجب ان تكون هناك رؤية واضحة لوضع هذه المناهج ، و الالية المتبعة في صياغتها وبما يتلائم مع التطور الحاصل في الانظمة التعليمية على مستوى العالم والتأكيد على ان تكون هنالك اتزان في قرارت الوزارة وبالأخص القرارات التي تخص المناهج الدراسية بما لا يتعارض مع الوضع العام للطالب ومتابعة تنفيذ المنهج من قبل المديرية العامة للمناهج .

وشددت اللجنة على مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة والمطلوبة في آلية توزيع الكتب المدرسية على الطلبة قبل بدء العام الدراسي ووضع خطط وحلول مستقبلية لمعالجة الحالات السلبية لان العملية التربوية هي عملية تكاملية تشترك بها جميع الجهات ولابد من بذل جهد تنظيمي متزايد لأجل بناء جيل واعي ومثقف وخلق بيئة مدرسية جاذبه للطالب وليست طاردة له

وطالبت اللجنة من وزارة التربية بأرسال كافة البيانات والاوليات الخاصة بنسب انجاز المطابع التي احيلت اليها طباعة الكتب المدرسية واسماء المطابع المتلكئة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تناقش التخصيصات المالية لطباعة الكتب المدرسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تناقش التخصيصات المالية لطباعة الكتب المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).