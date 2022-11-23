2022/11/23 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأربعاء، إلى إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المتلكئة، فيما شدد على ضرورة الإسراع باستكمال مشروع بسماية السكني.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سالار محمد امين والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب وأعضاء لجنة الاستثمار النيابية"، مبينا أنه "تم بحث المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية وفرص تنميتها بما يسهم بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين".

ودعا المندلاوي هيئة الاستثمار إلى "إعادة النظر بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة، ومتابعة الشركات العاملة في العراق وسحب رخصة غير الرصينة منها "، مشددا "على ضرورة الإسراع في معالجة الإشكالات مع شركة (هانوا) الكورية واستعادة العمل بمشروع مدينة (بسماية) السكني".

وأكد المندلاوي "امتلاك العراق كافة مقومات إنجاح الاستثمار وفي مختلف القطاعات, يضاف لها تحسن الأمن وتوافر الإمكانات والخبرات العلمية"، لافتا الى "أهمية استغلال هذه المرتكزات لتحقيق تنمية مستدامة غير مسبوقة في بلدنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي: من الضروري استعادة العمل بمشروع بسماية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندلاوي: من الضروري استعادة العمل بمشروع بسماية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).