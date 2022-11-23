الأردن: بغداد زوّدت عمّان 3.4 مليون برميل نفط

2022/11/23 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، بأنه وصل إلى المملكة نحو 3.4 مليون برميل من النفط العراقي لغاية يوم أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق أردني عراقي لشراء النفط "بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت بـ 16 دولاراً".

وقال مدير الشركة الناقلة الأردنية للنفط نائل الذيابات لوكالة الأنباء الأردنية، إن الاتفاق الذي بوشر فيه عمليا مطلع العام الحالي، سينتهي في نهاية الشهر المقبل، وإن "تمديد العمل بالاتفاقية أو تجديدها مطروح على الطاولة".

وأضاف، أن "نحو 10 آلاف برميل نفط يصل إلى المملكة يوميا من مصفاة كركوك، وتنقل بواسطة 500 صهريج نفط خصصت لهذه الغاية، فيما وصل الأردن الشهر الماضي 340 ألف برميل".

وأشاد الذيابات بـ"مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومتين الأردنية والعراقية، وحرصهما المشترك على تبديد العقبات التي تواجه ناقلي النفط".

وأبرم البلدان اتفاقا قبل عامين لتزويد الأردن بنحو 3.7 مليون برميل نفط تمثل 7 بالمئة من احتياجاته النفطية، بحسب الوكالة الأردنية.

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