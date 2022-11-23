لجنة نيابية: هناك

2022/11/23 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأربعاء، عن وجود "شبهات فساد" في ملف مشروع تطوير وإعمار بوابات بغداد.

وقال رئيس اللجنة محما خليل في حديث لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك شبهات فساد في مشروع تطوير وإعمار بوابات بغداد، وإن لجنة الخدمات والإعمار النيابية تحمّل محافظ بغداد ووزارة الإعمار والإسكان عدم إنجاز مشروع تطوير البوابات خلال الفترة المحددة".

وأضاف خليل، "حسب البيانات التي وصلت إلى لجنة الخدمات والإعمار النيابية، فإن الأموال المخصصة لمدخل بغداد الشمالي 82 مليار دينار لإعمار الطريق بطول 33 كم، ووفق الأموال تم تخصيص مليارين و300 مليون دينار لكل كيلو متر".

وتابع رئيس اللجنة، أن "هناك 6 كيلو مترات تمت إحالتها إلى وزارة الإعمار والإسكان بمبلغ 114 مليار دينار، على تخصيص 16 مليار دينار لكل كيلو متر".

وأوضح خليل، أنه "ووفق التخصيص المالي الكبير يفترض أن يكون هناك تقدماً وإنجازاً في مشروع بوابات بغداد، لو كانت هناك شركات رصينة لكانت هناك بوابات تليق بالعاصمة بغداد".

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