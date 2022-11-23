اطلاق مبادرة حكومية لتجهيز مدارس الديوانية بالرحلات المدرسية

2022/11/23 | 19:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشمل جميع مدارس الديوانية.

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