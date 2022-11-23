2022/11/23 | 19:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب تقرير مشترك بين الشركة العقارية Rentals.ca g Urbanation فإن متوسط أسعار الإيجار في جميع الوحدات يكلف 2820 دولارا شهريا في شهر أكتوبر.يبلغ متوسط الإيجار لشقة من غرفة نوم واحدة في تورنتو 2،502 دولارا شهريا، بينما يبلغ متوسط إيجار شقة بغرفتي نوم 3353 دولارا في الشهر.خارج تورنتو، ارتفع إيجار الشقق في برامبتون المكونة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع كبير في متوسط إيجارات المنازل في تورنتو شبكة القيقب الدولية.

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