الصين: على حلف الناتو احترام حدوده الجغرافية

2022/11/23 | 19:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، الأربعاء 11/23/2022،...

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