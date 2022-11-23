إردوغان لا يستبعد التحاور مع الأسد

2022/11/23 | 19:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء 11/23/2022، إن عقد لقاء...

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