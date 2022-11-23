تكليف علي كريم حسين بادارة مصرف الرافدين

2022/11/23 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، علي كريم حسين بإدارة مصرف الرافدين.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء كلفت علي كريم حسين بإدارة مصرف الرافدين".

أدناه نص الوثيقة:

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