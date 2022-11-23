3 أيام من الأمطار الشديدة تتربص بالعراق.. فيضانات محتملة ونينوى تدعو لأخذ الحيطة

2022/11/23 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تعيش مدن الشمال حالة حذرة بعد تقارير عن موجة أمطار غزيرة وشديدة ستضرب مناطق شمال وشمال شرق العراق، وتبدأ منذ يوم غد الخميس وتستمر حتى السبت.

ودعا محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان مقتضب صادر عن مكتبه وتلقته (بغداد اليوم) الأهالي والدوائر الخدمية إلى "أخذ الحيطة من الامطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة".

من جانبها حذرت المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كردستان من احتمال حدوث فيضانات في مدن الاقليم،فيما تؤكد الأنواء الجوية أن أكبر كمية من الأمطار ستهطل خلال يومي الجمعة وفجر السبت المقبلين.

وقال مدير عام الموارد المائية في إقليم كردستان، كاروان صباح، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التوقعات تشير إلى أن موجة أمطار ستجتاح إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد الخميس، وستبلغ الموجة ذروتها في يومي الجمعة والسبت، وقد حذرنا الجهات ذات العلاقة رسمياً من احتمال حدوث فيضانات".

من جانبه، أكد الخبير في الأنواء الجوية، محمد كمال، أن "أكبر كمية من الأمطار ستهطل في يوم الجمعة وفجر السبت المقبلين"، مبينا ان "موجة الأمطار ستشمل كل إقليم كردستان، وقد تؤدي غزارة الأمطار إلى إعلان عطلة في الإقليم".

وأشار بيان صادر عن المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كردستان إلى "احتمال سقوط أمطار غزيرة في الأيام المقبلة يصحبها ارتفاع في مناسيب مياه الأنهر والوديان"، محذرة "المواطنين وأصحاب المحلات والمصالح القريبة من الأنهار والوديان ومصادر المياه إلى اتخاذ تدابير الحيطة والحذر والابتعاد عن تلك المناطق، فضلا عن سكان القرى والأرياف التي تمر بها الأنهار وممرات مياه الأمطار والمجاري وخاصة في ضواحي أربيل والمدن الكبرى إلى الحذر وحمل احتمال حدوث الفيضانات على محمل الجد".

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