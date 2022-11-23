توضيح من شرطة البصرة بشأن شخص اطلق النار على مواطن وسرقه

2022/11/23 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -البصرة

أصدرت مديرية شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن شخص اطلق النار على مواطن وسرقه

وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تابعته (بغداد اليوم) "انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي صباح هذا اليوم قيام شخص مجهول يرمي طلقه واحده على احد المواطنين ومن ثم اخذ هاتفه ولاذ بالفرار، على الفور تم الانتقال الى محل الحادث من قبل قائد شرطة محافظة البصرة وبعد الإطلاع على الكامرات والشهود تبين ان المواطن لم يصب بأي اذى كونه تكلم مع المواطنين في مكان الحادث وذهب راجلا الى جهه مجهولة".

وأضاف "وقد تم الاستفسار من جميع المستشفيات لم تسجل اي اصابه لأي شخص ولم يقم بتسجيل اي شكوى".

وتابع "ومازالت الجهود مستمرة لمعرفة المشتكي والجاني من خلال متابعة كامرات المراقبة".

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