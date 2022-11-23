ببجي موبايل تكشف عن محتوى تعاونها الجديد مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي

2022/11/23 | 19:37 - المصدر: ببجي موبايل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقوا العنان لبراعتكم مع العناصر الجديدة في لعبة ببجي موبايل التي تمتاز بطابع لاعب كرة القدم الأسطوري ليونيل ميسي

بغداد، العراق- 23 نوفمبر 2022: تسرّ ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، أن تكشف عن 20 عنصراً جديداً بطابع ليونيل ميسي الأسطورة في اللعبة.



وسيظهر لاعب كرة القدم الأسطوري لأول مرة في اللعبة مع مجموعة من الملابس والعناصر الخاصة التي ستساعد اللاعبين على إطلاق العنان لبراعتهم وإظهار تمرسهم في ساحة المعركة.

سيصبح اللاعبين أساطير بأنفسهم مع مجموعة من أزياء الكابتن ميسي، بالإضافة إلى إكسسوارات بزخارف جديدة ومظلات ومقالي وغيرها من المحتوى المشوق.



وتشتمل مجموعة Messi Football Icon عناصر جديدة وغطاء وحقيبة ظهر وخوذة ومقلاة وبندقية PP-19 Bizon وقناصة Mini14 ورشاش MK47 وبندقية AKM وملحقات وقنبلة يدوية.



بينما تشمل عناصر Messi Super Legend مجموعة خاصة وقبعة وقناع ومظلة.



وتضم عناصر Messi Collaboration زخارف للطائرة ولوح طائر وسيارة داسيا وزخارف.



ولا يزال بإمكان اللاعبين أيضاً الحصول على قميص جيرسيPUBG MOBILE X Messi الحصري عبر المشاركة في الحدث القائم على الدعوة.



وننصحكم بالإسراع لأنه متاح لفترة محدودة فقط!

قال ميسي عن التعاون: "من المشوق أن نرى العناصر التي كنت أتعاون أنا وببجي موبايل على تقديمها، ولا يسعني الانتظار لرؤية اللاعبين وهم يستخدمون الملابس الجديدة والرائعة.



كانت تجربتي بالعمل مع ببجي موبايل رائعة وأنا فخور بالنتيجة التي حققتها هذه الشراكة، وأتطلع إلى دخول ساحة المعركة واستخدام هذه العناصر بنفسي!"

ومن جانبه قال فنسنت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى تنسنت جيمز: "كان من دواعي سروري أن نتعاون مع ميسي، وهو شرف كبير لنا أن نكون قادرين على تخليد مسيرته في لعبة ببجي موبايل.



وستكون هذه اللحظة رائعة للاعبين وعشاق كرة القدم على حد سواء، وآمل أن يستمتع الجميع بتجربة هذه العناصر المميزة داخل اللعبة".

تتوفر لعبة ببجي موبايل للتنزيل مجاناً عبر App Store وGoogle Play Store.

نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017.



تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد.



ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

نبذة عن ليونيل ميسي

يُعدّ ليونيل ميسي أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم ويحظى بتقدير كبير من قبل الملايين، حيث عمل كلاعب أساسي في أندية الفئة الممتازة مثل إف سي برشلونة وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى منصب كابتن المنتخب الأرجنتيني.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية، وهي واحدة من أعرق الجوائز في هذه الرياضة، محققاً رقماً قياسياً لسبع مرات، فضلاً عن الرقم القياسي الذي حققه أيضاً عند فوزه بستة أحذية ذهبية أوروبية.



وتشمل الجوائز التي حصل عليها عدداً من الأهداف التي حطمت الأرقام القياسية أثناء لعبه في العديد من الأندية والبطولات.

وإضافةً إلى إنجازاته الرياضية، يعمل ميسي سفيراً للنوايا الحسنة لدى اليونيسف منذ عام 2010 وأسس منظمته الخيرية الخاصة، مؤسسة ليو ميسي في عام 2007 لتزويد الأطفال المحرومين بإمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الرياضية.

يمكنكم متابعة ميسي على Instagram وFacebook وTeam Messi على Twitter، كما تستطيعون العثور على المزيد من المعلومات عبر messi.com.

للتواصل الإعلامي:

تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

Tasneem@tencent.com

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