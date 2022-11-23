2022/11/23 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت وزارة المالية العراقية، اليوم الاربعاء، تكليف مدير جديد لإدارة مصرف الرافدين الحكومي. وجاء في كتاب رسمي صادر عن المالية، اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/إنه “بناءا على مقتضيات المصلحة العامة و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تكليف” علي كريم حسين” مديراً لمصرف الرافدين المركز الخبري الوطني.

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