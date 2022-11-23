بعد إعلانه روسيا

2022/11/23 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي لهجوم سيبراني، الأربعاء، بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب"، وفق فرانس برس نقلا عن مسؤولين

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