آسياسيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها الأعزاء بقرار مجلس الوزراء لإيقاف الضريبة المضافة على بطاقات شحن الهاتف النقال

2022/11/23 | 19:51 - المصدر: آسياسيل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق، بغداد | 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022: تهنئ آسياسيل مشتركيها الأعزاء بقرار رفع ضريبة المبيعات على بطاقات الشحن والبالغة 20٪.ويأتي هذا القرار بعد أن ناقش مجلس الوزراء العراقي بجلسته الإعتيادية الثلاثاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2022، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، ملف ضريبة المبيعات المفروضة على بطاقات شحن الهاتف النقال وتعبئة الإنترنت، تخفيفًا عن كاهل المشتركين بعد أن تم فرضها عام 2015 لسوء الأوضاع الإقتصادية إبان حروب التحرير.

فقرر مجلس الوزراء إيقاف فرض ضريبة المبيعات المضافة على بطاقات الشحن البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022، وأولى المجلس تنفيذ هذا القرار إلى هيئة الإعلام والإتصالات، بأخذ الإجراءات الملائمة لتنفيذ هذا القرار.

وتؤكد آسياسيل إستعدادها الفني والتنظيمي لتنفيذ هذا القرار والذي عملت آسياسيل لسنوات طويلة لدعم إقراره عن طريق العديد من المناشدات والنقاشات مع السلطات التشريعية والتنفيذية.



كما تتقدم آسياسيل بالشكر الجزيل إلى سيادة رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الإعلام والإتصالات ومعالي وزيرة الإتصالات وكافة الجهات ذات العلاقة التي ساهمت بفتح النقاش في هذا الملف ودعم هذا القرار.

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نبذة عن آسياسيل:

آسياسيل شركة رائدة في مجال الإتصالات النقالة والخدمات الرقمية في العراق.



جاوزت قاعدة المشتركين فيها 17 مليون مشترك إعتباراً من الأول من كانون الثاني 2022.



تقدم آسياسيل خدمات الجيل الرابع 4G+ عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية.



وتغطي شبكتها أکثر من %99 من سكان العراق، ما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر شمولًا عن باقي مشغلي الهاتف النقال في العراق.



منذ كانون الثاني 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمات إنترنت بأعلى جودة ممكنة في العراق.



بحلول أول عام 2022، تم إعتماد آسياسيل لتكون الشركة ذات أسرع خدمة للجيل الرابع 4G+ في العراق وتغطية الإنترنت الأكثر شمولا من قبل مؤسسات عالمية.

للتواصل: آسياسيل للإتصالات (مساهمة خاصة)، قسم العلاقات العامة: public.relations@asiacell.com

تعرف على المزيد: www.asiacell.com

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