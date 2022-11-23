2022/11/23 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم-بغداد

في الوقت الذي تتصدى فيه وكالة (بغداد اليوم ) لأكبر شبهات فساد، تفاجأت بصدور بيان "هزيل" صادر عن إعلام ديوان محافظة البصرة، فيما يبدو أن كاتب البيان لم يراجع الارقام جيدًا قبل أن يقوم بالرد بهذه الطريقة التي حاول من خلالها التلاعب بالارقام "واستغفال" القارئ.

وجاء في بيان ديوان المحافظة تلاعبا واضحا بالارقام، حيث ادعى أن الـ2600 الواضحة في الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم) تمثل طول الانابيب، بينما في الحقيقة هو يمثل قطر الانابيب المستخدمة في مشروع المجاري كما تظهر الوثيقة، وأن طول الانبوب هو 1548 مترا.

ووفق السعر المثبت فأن المتر الواحد محسوب بمبلغ يقدر بمليون و800 الف دينار، وبضربها بالطول البالغ 1548 مترًا، يظهر الرقم النهائي والبالغ اكثر من مليارين و786 مليون دينار، وهو السعر النهائي الواضح بالوثيقة بشكل جلي.

واعترض ديوان المحافظة في بيانه على التسعيرة التي وضعتها (بغداد اليوم) بأن متر الانبوب الواحد كلف 1200 دولار، وبالحقيقة فأن المليون و800 الف، وبتقسيمها على سعر الصرف الرسمي البالغ 1460 دينارا، فهذا يعني أن كلفة المتر الواحد تبلغ اكثر من 1230 دولارا للمتر الواحد.

وتؤكد (بغداد اليوم)، أن المخالفة الأكبر ليست في السعر فقط، انما في عدم تحديد بلد صنع الأنابيب وهي سابقة خطيرة في عالم المقاولات والصفقات.

وتوجه وكالة (بغداد اليوم) مجدداً دعوتها لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحري عن ما في جعبتها من ملفات تمكّن فريق التقصي من الحصول عليها واتخاذ اجراءات بحقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) ترد على ديوان محافظة البصرة و"تفضح" تلاعب وجهل الديوان بالأرقام (وثائق) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) ترد على ديوان محافظة البصرة و"تفضح" تلاعب وجهل الديوان بالأرقام (وثائق) - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).