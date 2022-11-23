2022/11/23 | 20:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة مروّعة في الناصرية رجل يقتل زوجته ويصيب 2 من بناته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة مروّعة في الناصرية رجل يقتل زوجته ويصيب 2 من بناته) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة مروّعة في الناصرية رجل يقتل زوجته ويصيب 2 من بناته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).