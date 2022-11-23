2022/11/23 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hvGKyz3Q3Ec

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فصائل الحشد الشعبي تمنع عودة اكثر من نصف مليون نازح الى مناطقهم | اخبار الثامنة 2022/11/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فصائل الحشد الشعبي تمنع عودة اكثر من نصف مليون نازح الى مناطقهم | اخبار الثامنة 2022/11/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).