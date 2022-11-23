2022/11/23 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ، اليوم الأربعاء، ان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في محافظة كركوك هو استحقاق لأهميتها الاقتصادية.وقال مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان: تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في كركوك هو استحقاق لأهميتها الاقتصادية المركز الخبري الوطني.

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