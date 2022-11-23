البنك المركزي يُعلن دعم “الطاقة النظيفة” بترليون دينار

2022/11/23 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، مسارات إصلاح النظام الاقتصادي في البلاد، فيما أعلن دعم الطاقة النظيفة بترليون دينار. وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/إنه” […]

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