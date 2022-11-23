خبراء ماليون يحذرون من عادات “الإنفاق اللاواعي للكنديين” خلال موسم الأعياد

2022/11/23 | 20:20 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب يوم الجمعة الأسود، قبيل موسم الأعياد، يتم تحذير الكنديين بشأن عمليات الشراء التي يقومون بها دون أن يدركوا ذلك.حددت دراسة استقصائية حديثة لـ Financial Planning Canada هذه المشتريات، واصفة إياها بـ “الإنفاق اللاواعي”.أشار استطلاع Quiet Spend “الإنفاق الهادئ” إلى أن أكثر من نصف الكنديين (51 بالمائة) أفادوا بأنهم قلقون بشأن مواردهم […]

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