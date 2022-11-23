برلماني يتحدث عن سلم الرواتب الجديد

2022/11/23 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، اليوم الاربعاء ان تعديل سلم الرواتب الجديد مبني وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، وفيما لفت الى ان القانون سيرفع من الرواتب المتدنية للموظفين، بين انه يجري العمل عليه داخل أروقة البرلمان من اجل التصويت عليه.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “سلم الرواتب الجديد سيعمل على تقريب الفرق الشاسع لبعض المناصب الخاصة والموظفين الاخرين”، مشيرا الى أنه “سيتم مراعاة رواتب الطبقات المتدنية جدا من اجل رفع رواتبهم”.

وتابع، أن “فرق الرواتب بين الموظفين العاديين والدرجات الخاصة يولد الطبقية التي تسبب المشاكل بين أبناء المجتمع الواحد”.

وأضاف، أن “إقرار قانون تعديل سلم الرواتب هو امر ضروري وجاري العمل علية داخل أروقة البرلمان من اجل التصويت عليه”.

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