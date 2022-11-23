البنك المركزي يحدد مسارات إصلاح النظام الاقتصادي

2022/11/23 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، مسارات إصلاح النظام الاقتصادي في البلاد، فيما أعلن دعم الطاقة النظيفة بترليون دينار.وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، للوكالة الرسمية إنه” لايمكن خلق قطاع اقتصادي ولاجذب مستثمرين بدون قطاع مصرفي ناجح ومعافى”، لافتا الى أن” القطاع المصرفي الحكومي يستحوذ على نسبة كبيرة من أموال الجمهور الحكومي أو الأهلي؛ لذلك إصلاح القطاع المصرفي هو منطلق لإصلاح النظام الاقتصادي”.وأضاف، أن” البنك المركزي أطلق مبادرة بمبلغ 1 تريليون دينار لتمويل شراء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة”، مبينا أن” المبادرة تشكل نقطة انطلاق كبيرة لتغيير وجهات ومزاج الجمهور للتحول الى الطاقة النظيفة”.

وتابع، أن” الحكومة بدأت منذ أكثر من عام بمحاولة التحول الى الطاقة النظيفة”، موضحا أن” البنك المركزي أسهم بالمبادرة من خلال قروض بسيطة بدون فائدة للمجتمع العائلي والقطاع الاقتصادي الأهلي”.

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