قرار انضباطي يمنح سلة الصقور انتصاراً على التضامن

2022/11/23 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، اعتبار فريق التضامن خاسراً أمام القوة الجوية في الدوري الممتاز.وذكر نادي القوة الجوية في بيان أن “اتحاد السلة قرر اعتبار فريق القوة الجوية فائزاً على فريق التضامن بنتيجة 20 مقابل صفر”.وبين أن “القرار جاء بسبب وجود رئيس نادي الفريق الضيف في القاعة رغم صدور عقوبة بحقه […]

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