نتيجة لقاء الأرجنتين وعقد ترويج ميسي للمملكة.. وزير الرياضة السعودي يعلق لـCNN

2022/11/23 | 20:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محادثة بين بيكي أندرسون، مراسلة لشبكة CNN، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، حول العديد من الموضوعات، بما في ذلك إمكانية استضافة البلاد لكأس العالم في عام 2030.

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