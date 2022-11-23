2022/11/23 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني والصباح يبديان الرغبة في تعزيز الشراكة والتعاون الإقتصادي ولي العهد الكويتي يجدد حرص بلاده على إستقرار العراق الكويت – الزمان جدد ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح،لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، حرص بلاده على دعم استقرار العراق وازدهاره.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ولي العهد الكويتي التقى السوداني بحضور رئيس مجلس الوزراء […]

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