2022/11/23 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شغاتي: أنا في بغداد ومتيقّن من براءتي بغداد – قصي منذر اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق الاول ركن طالب شغاتي ،استعداده للمثول امام القضاء بعد افصاح هيئة النزاهة العامة عن وجود مذكرة استدعاء بحقه صادرة من محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال.وقال شغاتي في بيان تابعته (الزمان) امس انه (في […]

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