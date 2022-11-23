رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يستقبل وفداً من شركة هانوا

2022/11/23 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السيد سالار محمد امين وفدا من شركة هانوا الكورية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل اوضاع مدينة بسماية السكنية وتقديم الخدمات لاهلها وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل والتوسع السكاني في المدينة .

واكد السيد سالار محمد امين اهتمام الهيئة باستكمال مدينة بسماية السكنية وتقديم افضل الخدمات لساكنيها ومعالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق مشيرا الى ان الهيئة ستبذل المزيد من الجهود لاستكمال المشروع ومعالجة العقبات واعادة العمل به .

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