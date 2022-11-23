جامعة بغداد تعلن نتائج القبول المسائي في كلياتها المباشرة

2022/11/23 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

اعلنت جامعة بغداد، اليوم الأربعاء، نتائج القبول المسائي في كليات القبول المباشر جامعة بغداد الوجبة الاولى لسنة الدراسية 2022-2023.

وقال بيان نشر على موقع الجامعة تابعته (بغداد اليوم) إن "جامعة بغداد أعلنت نتائج القبول المسائي في كليات القبول المباشر جامعة بغداد الوجبة الاولى لسنة الدراسية 2022-2023".

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