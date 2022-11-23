جوع وهجرة.. أسوشيتد برس: شح المياه يهدد حياة الرعاة في أهوار العراق

2022/11/23 | 21:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقص الحاد في المياه، هو الأسوأ منذ 40 عاما.

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