2022/11/23 | 21:15 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع أطباء أونتاريو المشرعين هذا الأسبوع إلى إنشاء عيادات متخصصة غير ربحية لمعالجة التراكم الجراحي الهائل الذي تفاقم أثناء الوباء.قالت جمعية أونتاريو الطبية إنها تود أن ترى “مراكز متنقلة متكاملة” تابعة للمستشفيات في جميع أنحاء المقاطعة للتعامل مع الأعمال المتراكمة التي نمت إلى أكثر من مليون إجراء.قالت الدكتورة روز زكريا، في مقابلة: تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطباء أونتاريو يطالبون المقاطعة بإنشاء مراكز جراحية غير ربحية شبكة القيقب الدولية.

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