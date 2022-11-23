2022/11/23 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، ان قضية إعمار المناطق المحررة من تنظيمات “داعش” الإرهابية وإعادة تأهيلها تعد أحدى الملفات الرئيسة.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة: الدور المهدمة وانعدام البنى التحتية ستظل عقبة رئيسة أمام عودة النازحين المركز الخبري الوطني.

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