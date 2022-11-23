إسبانيا تُذل كوستريكا بـسباعية نظيفة في مونديال قطر

2022/11/23 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق المنتخب الاسباني اليوم الاربعاء، فوزاً عريضاً على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 7-0 ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم .وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الاسباني بثلاثة […]

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