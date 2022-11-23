نائب كويتي: الكويت ستساعد الحكومة العراقية باسترداد الأموال المهربة

2022/11/23 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال النائب عن مجلس الامة الكويتي، خليل أبل، الأربعاء، إن بلاده "ستساعد" الحكومة العراقية في استرداد الأموال المهربة.

وقل أبل، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الكويت ستكون بداية لفتح افاق تعاون جديدة بين البلدين، فاستقرار العراق مهم من أجل استثمار رؤوس الأموال، فهناك قضية الربط الكهربائي وسكك الحديد لذلك بناء التكامل من كل الجوانب مهم جداً".

وأضاف أبل في تصريح لـ"الفرات نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الكويت ستساعد الحكومة العراقية باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، كما نتطلع باسم الشعب الكويتي إلى تطوير العلاقات ونتمنى للعراق أن يكون فاعلاً في المنطقة".

يذكر أن السوداني أجرى، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الكويت استغرقت ساعات، تخللتها سلسلة من اللقاءات والمباحثات.

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