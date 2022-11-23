بعد قرار مجلس الوزراء الأخير.. آسياسيل تهنئ الشعب العراقي ومشتركيها

2022/11/23 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تهنئ آسياسيل مشتركيها الأعزاء بقرار رفع ضريبة المبيعات على بطاقات الشحن والبالغة 20٪.ويأتي هذا القرار بعد أن ناقش مجلس الوزراء العراقي بجلسته الإعتيادية الثلاثاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2022، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، ملف ضريبة المبيعات المفروضة على بطاقات شحن الهاتف النقال وتعبئة الإنترنت، تخفيفًا عن كاهل المشتركين بعد أن تم فرضها عام 2015 لسوء الأوضاع الإقتصادية إبان حروب التحرير.وقرر مجلس الوزراء إيقاف فرض ضريبة المبيعات المضافة على بطاقات الشحن البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022، وأولى المجلس تنفيذ هذا القرار إلى هيئة الإعلام والإتصالات، بأخذ الإجراءات الملائمة لتنفيذ هذا القرار.وتؤكد شركة آسياسيل إستعدادها الفني والتنظيمي لتنفيذ هذا القرار والذي عملت آسياسيل لسنوات طويلة لدعم إقراره عن طريق العديد من المناشدات والنقاشات مع السلطات التشريعية والتنفيذية.كما تتقدم آسياسيل بالشكر الجزيل إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإعلام والإتصالات ووزيرة الإتصالات وكافة الجهات ذات العلاقة التي ساهمت بفتح النقاش في هذا الملف ودعم هذا القرار.

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