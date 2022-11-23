دراسة أميركية تكشف مفاجأة حول

2022/11/23 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة مدعومة من الحكومة الأميركية أن كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) المعروف باسم الكوليسترول "المفيد" أو "الجيد" قد لا يكون مؤشرا للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين البالغين من خلفيات عرقية مختلفة حسبما اعتقد العلماء من قبل

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