2022/11/23 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9MFwIHpv_6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابراهيم الدليمي يرد على السوداني: نساند مواقفك ولكن هناك مئات المعتقلين تعرضوا معي للتعذيب في السجون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابراهيم الدليمي يرد على السوداني: نساند مواقفك ولكن هناك مئات المعتقلين تعرضوا معي للتعذيب في السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).