زين العراق ترحب بقرار الغاء ضريبة الـ20% من كارتات التعبئة

2022/11/23 | 21:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

رحبت زين العراق اليوم بقرار مجلس الوزراء بالغاء ضريبة المبيعات المفروضة على بطاقات الشحن وخدمات الانترنت.

وقالت الشركة في بيان تلقته “يس عراق”، إنها “رحبت بقرار مجلس الوزراء الموقر بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على مستخدمي خدمات الهاتف النقال بنسبة 20% على جميع فئات بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق.هذا وكما أوضح البيان الحكومي فأن ضريبة المبيعات فرضت على بطاقات الشحن منذ عام 2015 وجددت سنوياً بقوانين الموازنات العامة للسنين اللاحقة”.

وذكرت زين العراق بأن “قرار الغاء ضريبة المبيعات على بطاقات الشحن وخدمات الاتصالات سيكون له الأثر الايجابي على المشترك العراقي”.

وتقدمت زين العراق بـ”الشكر الجزيل الى دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر وهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الإتصالات والشكر موصول لكل من ساهم في تحقيق هذا المطلب الذي طالبت به زين العراق منذ فترة طويلة وقدمت العديد من الدراسات التي تؤكد على أهمية الغاء هذه الضريبة وتأثيرها على المشترك العراقي”، بحسب تعبير البيان.

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