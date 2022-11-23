وزير الهجرة : اعمار المدن المدمرة تعد السبيل الاوحد الى عودة النازحين

2022/11/23 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة

لجنة تنفيذ الخطة الوطنية لاعادة

النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة

السيدة إيفان فائق جابرو ان قضية إعمار

المناطق المحررة من تنظيمات "داعش"

الإرهابية وإعادة تأهيلها

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