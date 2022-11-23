كاس العالم:إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية مذلة

2022/11/23 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق المنتخب الإسباني نظيره

الكوستاريكي بنتيجة (7-0)، مساء اليوم

الأربعاء، بالجولة الأولى من دور

المجموعات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

سجل سباعية الإسبان في المباراة: داني

أولمو، ماركو أسينسيو، فير

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