2022/11/23 | 21:58 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سحق المنتخب الإسباني نظيره
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الكوستاريكي بنتيجة (7-0)، مساء اليوم
الأربعاء، بالجولة الأولى من دور
المجموعات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
سجل سباعية الإسبان في المباراة: داني
أولمو، ماركو أسينسيو، فير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاس العالم:إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية مذلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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