العراق يتأثر بمنخفض جوي مصحوباً بأمطار غزيرة

2022/11/23 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، أن يتأثر العراق بمنخفض جوي مصحوباً بأمطار غزيرة.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "اقسم التنبؤ توقع في تقريره الخاص بتأثر البلاد ابتداء من يوم الخميس الموافق 24 تشرين الثاني 2022 بالمنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط يرافقه اخدود في طبقات الجو العليا".

وبين التقرير: "من المتوقع ان تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي ليكون الطقس في مناطق البلاد كافة ليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانًا، ابتداء من الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى لتشمل الامطار مساءً أماكن عديدة خاصةً في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تكون متوسطة الشدة في بعض الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى( الرطبة ، القائم ، عنه)".

وأردف: "سوف تشهد البلاد يوم الجمعة الموافق 25 تشرين الثاني 2022 طقسا غائما مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة في كل من (اربيل ، سليمانية، دهوك، كركوك، ديالى، وموصل) مع حدوث عواصف رعدية حيث تزداد شدتها في المنطقة الشمالية للبلاد وتساقط الثلوج فوق بعض اقسامها الجبلية".

وتابع: "اما بخصوص المنطقة الجنوبية سوف يكون طقس غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانًا".

وأكمل: "سوف تشهد المنطقة الشمالية يوم السبت الموافق 26 تشرين الثاني طقس غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة (اربيل ، سليمانية، دهوك، والموصل) وحدوث عواصف رعدية"، اضافة الى المنطقتين الوسطى والجنوبية سوف يكون الطقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة خاصة في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى".

واشار الى "انخفاض محسوس على درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية".

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