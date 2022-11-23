الدفاع تنشر اسماء المفسوخة عقودهم لغرض المراجعة

2022/11/23 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أسماء المفسوخة عقودهم لغرض مراجعة مراكز الاستقبال من أجل إجراء الفحص الطبي.

وقال إعلام الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الدفاع تدعو الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه من المفسوخة عقودهم، الى مراجعة مراكز الاستقبال؛ لإجراء الفحص الطبي، وكل حسب المحافظة المذكورة أمام اسمه والموعد المحدد له".

وأضاف انه "في حال عدم المراجعة بالموعد المحدد، تمنع المراجعة في اليوم التالي، إذ سيتم تحديد موعد جديد للمراجعة في نهاية فحص جميع المتقدمين".

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