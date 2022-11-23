طبيب روسي يحذر من مرض خطير يصيب الإنسان بسبب الوشم

2022/11/23 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حذر الطبيب الروسي، بافيل بوغومولوف، من أن الوشم والجنس غير المحمي يمكن أن يؤديا إلى الإصابة بالتهاب الكبد.

وقال بافيل بوغومولوف، كبير أطباء أمراض الكبد في منطقة موسكو في مقابلة مع قناة "الدكتور" التلفزيونية الروسية، إن "ممارسة الجنس غير المحمي والوشم يمكن أن يؤديا إلى الإصابة بالتهاب الكبد"، محذراً "من الأسباب غير الواضحة للإصابة بهذا المرض".

وشدّد بوغومولوف على أن "عمليات نقل الدم أو مكونات الدم تشكّل خطورة أيضا من وجهة نظر الإصابة بالتهاب الكبد"، مشيراً إلى أنه "يجب فحص هؤلاء الأشخاص ليس فقط للكشف عن التهاب الكبد، فحسب بل وللكشف عن التهاب الكبد B، وإذا كان لديهم اختبار إيجابي لالتهاب الكبد B، فيجب فحصهم أيضا للتحقق من وجود التهاب الكبد "دلتا".

وأكّد أخصائي الكبد أيضا أن "الأطباء يرغبون في تضمين اختبار التهاب الكبد B و C في الفحص الطبي للسكان البالغين"، مبيناً أن "مثل هذا الاختبار سيجعل من الممكن خلال فترة قصيرة من الزمن الحصول على إحصائيات موضوعية عن أوضاع التهاب الكبد في روسيا".

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